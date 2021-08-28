Ценовые варианты Infinix Hot 11S просочились перед запуском

В октябре прошлого года Infinix выпустила в Индии смартфон Infinix Hot 10. В этом году компания анонсировала в стране еще несколько моделей серии Hot 10, таких как Hot 10 Play и Hot 10S. Свежая информация показывает, что компания готовится к запуску Hot 11S в сентябре. В преддверии запуска цены на два его варианта в настоящее время меняются на социальных платформах.

Предполагается, что Hot 11S будет доступен в двух вариантах: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища и 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища. Говорят, что эти модели будут стоить 9 999 рупий (~ 136 долларов США) и 10 999 рупий (~ 149 долларов США) соответственно.

Остальные характеристики Hot 11S еще не подтверждены. Вполне вероятно, что аппарат унаследует некоторые характеристики от Hot 10S. Следовательно, Infinix может предложить отображение частоты обновления 90 Гц на Hot 11S. Он может поставляться с улучшенной 48-мегапиксельной системой с тремя камерами. Он может унаследовать аккумулятор емкостью 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки 18 Вт от Hot 10S.

Источник — Astera.