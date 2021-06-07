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Ценовой диапазон смартфона Samsung Galaxy S21 FE просочился перед запуском

07.06.2021 09:17

В прошлом году у Samsung был популярный смартфон в виде Galaxy S20 FE, а теперь южнокорейский гигант готовится выпустить «более дешевый» вариант флагманского телефона Samsung Galaxy S21, получивший название Samsung Galaxy S21 FE.

В прошлом информация об устройстве несколько раз просочилась, и теперь диапазон цен на будущий смартфон появился в Интернете. Сообщается, что телефон будет стоить где-то от$625 до $719.

Ценовой диапазон смартфона Samsung Galaxy S21 FE просочился перед запуском

Это означает, что Galaxy S21 FE будет немного дороже своего предшественника, но будет самым дешевым предложением от бренда в серии Galaxy S21. В телефоне будет тот же язык дизайна, что и в других смартфонах серии S21.

Ожидается, что Samsung Galaxy S21 FE будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем FHD + S-AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Он будет иметь 32-мегапиксельную переднюю камеру, а его настройка задней камеры включает 12-мегапиксельную основную камеру с поддержкой OIS, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 12-мегапиксельный или 8-мегапиксельный телеобъектив.

Телефон будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 888 SoC и будет включать до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. В устройстве будет установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Также ожидается поддержка беспроводной зарядки и обратной беспроводной зарядки.

Недавняя утечка показывает, что Galaxy S21 FE будет доступен как минимум в четырех цветовых вариантах — черном, белом, оливковом зеленом и фиолетовом. Ожидается, что телефон будет представлен на мероприятии в августе вместе с Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.

Источник — Astera.ru.

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