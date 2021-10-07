Ценник Honor 50 просочился перед запуском в Европе, и он высокий

На прошлой неделе мы сообщили, что Honor 50 отправится в Европу в этом месяце . Сама Honor подтвердила дату запуска и уже разместила объявления о телефоне без ценника в некоторых регионах. К счастью, нам не нужно ждать даты запуска, чтобы узнать, сколько будет стоить устройство.

В Honor 50 начинается на ¥ 2699 (~ € 362) в Китае и по этой цене вы получите телефон с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб дискового пространства. Список на веб-сайте Honor Germany показал, что базовая конфигурация телефона, продаваемого в Европе, будет иметь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. К сожалению, он не будет стоить дешевле только потому, что у него меньше оперативной памяти.

Как сообщает Winfuture.de, Honor 50 будет стоить 499 евро, что составляет около 3718 иен в пересчете на китайский юань. Honor также предложит телефон во второй конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти, и эта версия будет продаваться за 599 евро. В Китае он стоит 2999 иен (~ 402 евро).

Хотя не ожидается, что Honor 50 будет продаваться по той же цене, что и в родной стране Honor, разница весьма значительна. Honor также столкнется с жесткой конкуренцией со стороны других брендов, таких как Motorola, чей смартфон Edge 20 оснащен тем же чипсетом Snapdragon 778G . Edge 20 Pro стоит 499 евро за версию 8 + 128 ГБ, и он имеет преимущество (без каламбура) по сравнению с Honor 50. Его частота обновления не только выше на 144 Гц по сравнению с 120 Гц у Honor 50, но также упаковывает лучшие камеры. Хотя у Honor 50 есть преимущество в том, что он имеет большую емкость аккумулятора и поддерживает более быструю технологию зарядки.

Еще одно конкурирующее устройство с более низкой ценой — Xiaomi 11 Lite 5G NE, которое стоит 369 евро за версию 6 + 128 ГБ и 399 евро за версию 8 + 128 ГБ.

Honor 50 оснащен 6,57-дюймовым дисплеем FHD + 120 Гц с перфорированным отверстием по центру, в котором находится 32-мегапиксельная камера. На задней панели находится основной датчик на 108 МП, сверхширокоугольная камера на 8 МП и два датчика на 2 МП для макросъемки и глубины. Он имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 4300 мАч и заряжается от 66 Вт.

Когда он выйдет 26 октября, давние поклонники Honor, которые тосковали по смартфону Honor с Google Mobile Services, могут упустить его высокую цену и выбрать его среди других устройств.