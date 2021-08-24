Цена Samsung Galaxy M32 5G в Индии может быть менее 300 долларов

Samsung анонсирует смартфон Galaxy M32 5G завтра в 12 часов (по местному времени) в Индии. Это будет второй смартфон южнокорейской компании серии M после Galaxy M42 5G с поддержкой 12 диапазонов 5G. В преддверии запуска IANS объявил цену и доступность устройства.

Новый отчет показывает, что Galaxy M32 5G будет стоить от 20 000 рупий (~ 270 долларов США) до 25 000 рупий (~ 337 долларов США). В продажу аппарат поступит со 2 сентября.

Samsung Galaxy M32 5G имеет 6,5-дюймовый TFT — дисплей, который предлагает HD + разрешение 720 х 1600 пикселей. Под капотом устройства присутствует чипсет Dimensity 720. Ожидается, что он будет иметь до 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти.

M32 5G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который может поддерживать зарядку мощностью 15 Вт. Для безопасности у него есть боковой сканер отпечатков пальцев. Он имеет 13-мегапиксельную переднюю камеру, а задняя камера включает 48-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный сверхширокий объектив, 5-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельную макро-камеру.

На M32 5G будет предустановлена ОС Android 11 на базе One UI 3.1. Для дополнительного хранения в нем есть специальный слот для карт памяти microSD. Скорее всего, он будет двух цветов, например, черного и синего. M32 5G появится как обновленная версия Galaxy A32 5G, которая стала официальной еще в декабре.

Источник — Astera.