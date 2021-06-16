Цена Redmi K40 Game Enhanced Edition снижена на 30 долларов

Redmi недавно объявила, что официально снижает цену на свой смартфон K40 Game Enhanced Edition. Стоимость устройства теперь составляет от 2299 юаней (примерно 360 долларов США), при этом максимальное снижение цен для двух конфигураций составляет 200 юаней (примерно 31 доллар США).

Для тех, кто не знает, китайский технический гигант объявил о выпуске K40 Game Enhanced Edition в конце апреля 2021 года. Это был первый игровой смартфон компании с чипсетом Dimensity 1200 от MediaTek . Устройство имело большой успех на рынке в своей стране, продажи превысили 100 000 единиц менее чем за минуту во время первой продажи. А теперь цена на телефон резко упала.

Версия Redmi K40 Game Enhanced Edition с 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти упала на 100 юаней (примерно 15 долларов США) и теперь доступна за 2299 юаней. С другой стороны, более дорогой вариант с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти имеет снижение цены на 200 юаней и теперь доступен по цене 2499 юаней (примерно 390 долларов США).

Источник — Astera.