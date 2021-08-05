Китайский производитель мобильных телефонов Realme выпустил Realme GT Master Edition в своей стране в конце июля. Подтверждено, что этот смартфон выходит на мировые рынки. И недавно стала известна цена для последнего региона благодаря новой утечке.

Типстер Судханшу Амбхоре стал партнером 91Mobiles, чтобы раскрыть цену Realme GT Master Edition в Европе. Согласно утечке, телефон будет продаваться по цене около 349 и 399 евро за варианты 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ соответственно. Он будет доступен в трех цветах — черном, сером и белом.

Realme GT Master отличается от ванильного realme GT и GT realme Neo с точки зрения дизайна и возможностей. Единственное, что есть общего между этими телефонами, — это дисплей и настройка камеры.

Телефон оснащен 6,43-дюймовым дисплеем FHD + Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц и тройной камерой 64 МП (широкий) + 8 МП (сверхширокий) + 2 МП (макро). Устройство оснащено SoC Qualcomm Snapdragon 778G и 32-мегапиксельной селфи-камерой.

Другие функции включают в себя подключение 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GNSS, NFC, порт USB Type-C, Realme UI 2.0 на базе Android 11 и аккумулятор емкостью 4300 мАч с поддержкой зарядки SuperDart мощностью 65 Вт.

Источник — Astera.