Цена POCO F3 GT в Индии может начинаться с 28 999₹

POCO подтвердила, что 23 июля выпустит в Индии свое следующее устройство под названием POCO F3 GT. Уже известно, что этот будущий смартфон представляет собой не что иное, как Redmi K40 Gaming с новым брендом. В преддверии официального объявления о цене телефона объявили онлайн.

По словам источника Дебаяна Роя, предстоящий POCO F3 GT будет продаваться в Индии по следующим ценам:

8 ГБ + 128 ГБ — 28 999 вон или 29 999 вон

12 ГБ + 256 ГБ — 31 999 вон или 32 999 вон

Источник просит отнестись к этой информации с долей скепсиса. Следовательно, цена POCO F3 GT может быть либо дороже, либо даже дешевле, чем у вышеперечисленных.

Поскольку говорят, что POCO F3 GT представляет собой ребрендинг Redmi K40 Gaming , мы можем ожидать, что он будет иметь такие функции, как 6,67-дюймовый FHD + 10-битный OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц , MediaTek Dimensity 1200 SoC , LPDDR4x RAM, UFS 3.1. хранилище, технология VC LiquidCool + белый графен и двойные магнитные всплывающие игровые триггеры.

Другие функции включают в себя тройную камеру 64 МП (широкий) + 8 МП (сверхширокий) + 2 МП (макро), 16-мегапиксельную селфи-камеру с дырочками, два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos, боковой датчик отпечатков пальцев, аккумулятор на 5065 мАч, Быстрая зарядка 67 Вт и MIUI 12.5 на базе Android 11.

POCO F3 GT будет представлен 23 июля в 12 часов в Индии. Как и другие смартфоны POCO, он будет продаваться исключительно на Flipkart.

Источник — Astera.