Microsoft удвоит стоимость подписки на Xbox Game Pass на ПК

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Microsoft подтвердила, что версия Game Pass для ПК скоро будет стоить 9,99 доллара в месяц, а не 4,99 доллара в месяц. Мы знали, что приближается этот рост цен: технически Game Pass для ПК в настоящее время находится в стадии бета-тестирования, а на сайте Xbox давно заявлено, что 4,99 доллара США — это «ограниченная по времени цена». Более высокая стоимость вступления вступит в силу 17 сентября, в тот же день, когда услуга станет «общедоступной» и лишится статуса бета-версии. Новая цена имеет смысл, учитывая, что консольная версия Game Pass, которая функционально идентична, но предлагает измененную библиотеку, в настоящее время также стоит 9,99 долларов в месяц.

Однако, в отличие от консольной версии, Game Pass для ПК скоро будет поставляться с базовой подпиской EA Play. Эта услуга обычно стоит 4,99 доллара в месяц сама по себе, что, возможно, сводит на нет рост цен на Game Pass для ПК, при условии, что вас интересует бэк-каталог стороннего издателя. Тем не менее, Game Pass для ПК по-прежнему кажется отличным вариантом. В конце концов, у него все еще есть обширная библиотека, которая включает в себя все игры Xbox Game Studio в день их выпуска. Если у вас есть лишние деньги, есть также Game Pass Ultimate, услуга стоимостью 14,99 долларов в месяц, которая объединяет предложения для консоли и ПК, а также Xbox Live Gold для консоли, EA Play и, начиная с 15 сентября, стриминг игр xCloud на Телефоны и планшеты Android.