Цена на vivo Y20A и vivo Y20G в Индии выросла на 1000 ₹

Производитель мобильных телефонов vivo выпустил модели vivo Y20A и Y20G в Индии в январе. Об этом было объявлено в конце декабря 2020 года. Спустя шесть месяцев компания повысила цену на эти два бюджетных смартфона.

Согласно источнику, vivo увеличила цену на vivo Y20A и vivo Y20G вплоть до ₹ 1000 в Индии. Более дешевый vivo Y20A получает повышение цены на 500 фунтов стерлингов, тогда как более дорогой vivo Y20G получает повышение цены на 1000 фунтов стерлингов.

vivo Y20A происходит в одном варианте 3GBB + 64 Гб. Телефон был выпущен за 11 490 фунтов стерлингов. С новым повышением цены на 500 фунтов стерлингов, устройство теперь продается по цене 11 990 фунтов стерлингов.

С другой стороны, vivo Y20G продается в двух вариантах — 4 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ. Эти две модели изначально были оценены в 12 990 и 14 990 вон соответственно. В связи с недавним повышением цен телефон теперь продается по цене 13 990 и 15 990 фунтов стерлингов.

Vivo Y20A и vivo Y20G уступают конкурентам, которые включают в себя серию Redmi Note, серию realme number и серию realme narzo. Однако компании по-прежнему удается продавать ряд телефонов vivo Y sereis через офлайн-каналы.

Тем не менее, vivo — не единственный бренд смартфонов, который поднял цены на свои телефоны. Недавно Xiaomi и OPPO также подняли цены на свои телефоны.

Источник — Astera.