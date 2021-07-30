Vivo, как сообщается, работает над серией смартфонов Vivo X70. В июне сообщалось, что серия Vivo X70 будет запущена в сентябре в партнерстве с турниром по крикету IPL 2021. Теперь 91mobiles узнал от анонимного представителя Vivo, что линейка Vivo X70 будет включать три устройства, такие как Vivo X70, X70 Pro и X70 Pro +, и эти модели будут анонсированы в сентябре. Источник также сообщил некоторую информацию о ценах на модели X70.

Источник не раскрыл цены X70, но заявил, что X7 Pro будет стоить около 50 000 рупий (~ 672 доллара), тогда как X70 Pro + будет стоить около 70 000 рупий (~ 941 доллар). Следовательно, вполне вероятно, что X70 может появиться по цене менее 50 000 рупий.

Ожидается, что модели Vivo X70 будут оснащены дисплеем Samsung E4 AMOLED с разрешением FHD + и частотой обновления 120 Гц. Скорее всего, он унаследует дисплей, который был доступен в линейке X60.

Основная камера X70 может иметь диафрагму f / 1.5 и 5-осевую стабилизацию изображения. Микро-карданная стабилизация, которая была замечена в серии X60, также может быть доступна в линейке X70. Ожидается, что линейка X70 будет оснащена процессором обработки сигналов изображения (ISP) собственной разработки Vivo.

Ранее сегодня две модели телефонов Vivo с номерами моделей V2130A и V2134A были замечены на платформе сертификации 3C. В листинге указано, что эти устройства поддерживают подключение 5G, и они могут поставляться с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. Предполагается, что X70 Pro + может поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Источник — Astera.