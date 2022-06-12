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Цена на смартфоны iPhone может вырасти к 2032 году до 6 тысяч долларов

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Подсчетами занимался Британский ретейлер Mozillion, но при расчетах будущей цены на смартфоны от Apple, он учел не те цены.
При расчете специалисты Mozillion отталкивались от iPhone 5 за 200 долларов, но это цена в свое время была для контрактного подключения. Обычная цена за iPhone 5 тогда была значительно выше.

Исходили специалисты от ценника новых iPhone, которые предлагаются от 1100 долларов. Эксперты считают, что за 10 лет ценна на iPhone выросла на 452%, и при такой тенденции в 2032 году один «яблочный» смартфон будет стоить 6000 долларов.

Также были проведены расчеты и на смартфоны других брендов. Так, Samsung подорожали в среднем на 184%, Sony — на 105%, а OnePlus — на 142%.

Специалисты hi-tech.mail решили посчитать по-другому. Если вспомнить, то iPhone 5 на старте продаж стоил 650 долларов, а актуальный iPhone 13 предлагают за 800 долларов. То есть через десять лет iPhone в базовой версии будет оцениваться в 950 долларов, а не 6000 долларов как считают в Mozillion.

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