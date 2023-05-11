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Цена на смартфон iPhone 14 Plus в России резко снизилась на 20 тысяч рублей

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На старте продаж iPhone 14 Plus на глобальном рынке не пользовался большим спросом, так как покупатели отдали предпочтение старшим моделям iPhone 14.

Из-за этого Apple даже сократила производства iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также увеличила выпуск iPhone 14 Pro серии. На российском рынке iPhone 14 Plus тоже не показал больших продаж, поэтому этот смартфон очень быстро начал терять в цене.

Сейчас iPhone 14 Plus можно купить на 20 тыс. рублей дешевле от стартовой цены. Напомним, в середине октября за модель российские продавцы просили от 95 тыс. рублей.

По данным Hi-Tech Mail.Ru, сейчас в столичном регионе iPhone 14 Plus продают за 70-75 тыс. рублей, причем самая низкая цена у американских версий, в которых нет физической SIM-карты, так как аппарат рассчитан на работу только с eSIM.

Напомним, iPhone 14 Plus в модельном ряду пришел на смену iPhone mini, в смартфоне установлен 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой работы 60 Гц и прошлогодний процессор Apple A15 Bionic. Этот чип дебютировал в линейке iPhone 13. Также в iPhone 14 Plus установлены 12 Мп камеры.

iPhone iPhone 14 Plus
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