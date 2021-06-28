В начале этого месяца Samsung анонсировала в Европе телефоны Galaxy A22 4G и Galaxy A22 5G . В прошлых отчетах говорилось, что южнокорейская компания скоро анонсирует Galaxy A22 4G в Индии. Новые плакаты, которые появились сейчас, показывают, что смартфон уже продается на офлайн-рынках страны.

Просочившиеся плакаты показывают, что 4G- телефон Galaxy A22 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стоит 18 499 рупий. Покупатели, которые заинтересованы в этом телефоне, могут приобрести его в обычных розничных магазинах. Покупатели смогут воспользоваться такими предложениями Samsung Care, как бесплатная доставка на дом, Samsung Finance+ и Samsung Care+. На плакатах показано, что A22 4G доступен в черном, зеленом и фиолетовом цветах.

Galaxy A22 оснащен 6,4-дюймовым дисплеем S-AMOLED с разрешением HD + 720 x 1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Helio G80 чипсет присутствует под капотом устройства, и он работает на OneUI 3.1 на основе Android 11.

Для селфи он имеет 13-мегапиксельную переднюю камеру, а задняя камера оснащена 48-мегапиксельным основным объективом, 8-мегапиксельным сверхшироким датчиком и парой 2-мегапиксельных камер. Для безопасности у него есть боковой сканер отпечатков пальцев. В нем установлена ​​батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 15 Вт.

В настоящее время неясно, будет ли компания запускать Galaxy A22 5G в Индии.

Источник — Astera.