Цена на Redmi Note 10 Pro в Индии снова выросла

Redmi Note 10 Pro продается в Индии исключительно для страны. Он поставляется с основной камерой на 64 Мп, а не с шутером на 108 Мп, как на Redmi Note 10 Pro Max, который в остальном мире известен как Redmi Note 10 Pro. Во всяком случае, это устройство теперь получило второе повышение цены ровно через месяц после первого.

Xiaomi запустила Redmi Note 10 Pro в Индии в трех конфигурациях хранилища — 6 ГБ + 64 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ. Они дебютировали за 15 999, 16 999 и 18 999 фунтов стерлингов соответственно.

Но, к сожалению, 4 июня компания увеличила цену на средний вариант 6 ГБ + 128 ГБ на 500 фунтов стерлингов. Следовательно, с тех пор эта версия смартфона продавалась по цене 17 499 фунтов стерлингов.

Вчера тот же вариант памяти получил второе повышение цен на 500 фунтов стерлингов. Таким образом, Redmi Note 10 Pro 6 ГБ + 128 ГБ теперь продается в Индии по цене 17 999 фунтов стерлингов.

Источник — Astera.