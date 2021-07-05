Главная » Новости

Цена на Redmi Note 10 Pro в Индии снова выросла

На чтение 1 мин Просмотров 106 Опубликовано

Redmi Note 10 Pro продается в Индии исключительно для страны. Он поставляется с основной камерой на 64 Мп, а не с шутером на 108 Мп, как на Redmi Note 10 Pro Max, который в остальном мире известен как Redmi Note 10 Pro. Во всяком случае, это устройство теперь получило второе повышение цены ровно через месяц после первого.

Цена на Redmi Note 10 Pro в Индии снова выросла

Xiaomi запустила Redmi Note 10 Pro в Индии в трех конфигурациях хранилища — 6 ГБ + 64 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ. Они дебютировали за 15 999, 16 999 и 18 999 фунтов стерлингов соответственно.

Но, к сожалению, 4 июня компания увеличила цену на средний вариант 6 ГБ + 128 ГБ на 500 фунтов стерлингов. Следовательно, с тех пор эта версия смартфона продавалась по цене 17 499 фунтов стерлингов.

Вчера тот же вариант памяти получил второе повышение цен на 500 фунтов стерлингов. Таким образом, Redmi Note 10 Pro 6 ГБ + 128 ГБ теперь продается в Индии по цене 17 999 фунтов стерлингов.

Источник — Astera.

Redmi Note 10 Pro
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов