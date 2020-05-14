Цена на новый раскладной Samsung Galaxy Fold не будет высокой

Samsung готовит несколько новых раскладных смартфонов с гибким экраном.

По данным инсайдеров, корейская компания намерена выпустить три новых модели.

Одна из них будет очень дешевой на фоне других моделей, но в ней будет использоваться не самое лучшее «железо».

Ранее сообщалось, что два раскладных аппарата получат экраны с пластиковой защитой, а экран третьей модели уже получит сверхтонкое защитное стекло.

Авторитетный инсайдер, редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах в Twitter написал, что один из смартфонов (предположительное название Samsung Galaxy Fold Lite 4G) получит процессор Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

В другой модели, а именно Samsung Galaxy Fold Е, для удешевления установят комплектующие, которые компания раннее использовала в аппаратах 2018-2019 модельных годов.

В этом смартфоне будет очень маленький внешний дисплей, а корпус выполнен из алюминия. Еще сообщается, что Galaxy Fold Е будет стоить 1099 долларов.