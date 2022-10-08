Цена на комплектующие для нового iPhone 14 Pro Max превысила 500 долларов

Стоимость комплектующих iPhone подсчитывают с выходом новой модели, в этот раз издание Nikkei посчитало, сколько стоит iPhone 14 Pro Max.

Стоит отметить, что в цене учитывается только цена комплектующих, тогда как разработка смартфона и программного обеспечения в эту цену не входит.

Подсчет японский журналистов показал, что iPhone 14 Pro Max на 20% дороже iPhone 13 Pro Max. Ориентировочно в новинке используется комплектующих на 501 доллар, что на 60 долларов дороже, чем в iPhone 13 Pro Max.

Во флагманской модели самой дорогой деталью оказался процессор, его цена составляет 110 долларов. Цена на Apple A16 Bionic выросла в 2,4 раза в сравнении с Apple A15. Также существенно подрожала и стоимость нового модуля камеры.