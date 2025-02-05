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ЦБ: в РФ появилась новая схема мошенничества с виртуальными картами банков

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Мошенники начали применять новую схему, в которой жертвы сами создают виртуальные образы своих банковских карт на смартфонах.

Сначала мошенники звонят или пишут в мессенджерах, сообщая, что кто-то пытается украсть деньги. Затем они убеждают людей установить приложение, якобы от Центрального банка, и запрещают пользоваться устройством во время установки. После этого жертв просят поднести свою карту к телефону и ввести код подтверждения для авторизации.

На самом деле это приложение создает виртуальный образ банковской карты, который мошенники используют на своих устройствах для снятия денег в банкоматах с бесконтактной технологией.

Важно помнить: никогда не скачивайте приложения по просьбе незнакомцев и не сообщайте свои личные данные. Если есть сомнения по поводу сохранности денег, лучше позвонить в свой банк, используя контактные данные с официального сайта или обратной стороны карты.

Источник: ЦБ.

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