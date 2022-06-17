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ЦБ России планирует заменить платежные системы ApplePay и GooglePay

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обсуждается вопрос замены сервисов ApplePay и GooglePay.
Зарубежные платежные сервисы ApplePay и GooglePay не работают в России с марта 2022 года, причем они не поддерживают даже карты «Мир».

Сейчас у россиян есть возможность оплачивать покупки через SamsungPay, или напрямую с карты банка.

На ПМЭФ Банк России с кредитными учреждениями обсуждался вопрос создания собственной платежной системы на основе сервиса СБПэй.

Причем решается вопрос о поддержке не только карт «Мир», но также существующих Visa и Mastercard, которых в РФ еще очень большое количество на руках у россиян.

Но для запуска платежной системы на базе приложения СБПэй требуются серьезные доработки, так как изначально сервис разрабатывался для работы через карточную платёжную систему.

К тому же не все банки пока интегрировали СБПэй в собственную структуру и POS-терминалы.

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