ЦБ России хочет внедрить персональный QR-код для оплаты покупок

В середине октября 2024 года Национальная система платежных карт (НСПК) завершила внедрение универсального QR-кода, который упростит оплату покупок. Эта система также развивает технологии биоэквайринга, позволяющие оплачивать покупки по биометрическим данным, что уже применяется в некоторых банках.

Глава НСПК Дмитрий Дубынин на форуме Finopolis в Сочи рассказал о преимуществах универсального QR-кода. Он подчеркнул, что пользователям не нужно переживать о том, как сканировать код — это должно быть просто и удобно. Универсальный QR-код будет работать для всех банков и торговых точек, что позволит избежать очередей и снизить затраты для банков.

К текущему моменту 207 банков и более 4,8 миллиона торговых предприятий уже используют это решение. Универсальный QR-код также будет поддерживать расчеты цифровыми рублями, что значительно упростит процесс оплаты.

Кроме того, НСПК работает над проектом биоэквайринга, который позволит любому банку подключаться к платформе и предлагать услуги своим клиентам. Это обеспечит удобство и повысит безопасность для пользователей.

Также обсуждается внедрение персонального QR-кода для покупателей, который позволит оплачивать покупки просто, показывая код на кассе. Для этого оборудование торговых точек может потребовать обновления.

НСПК планирует создать Совет участников платежного рынка, чтобы обсуждать актуальные вопросы и улучшать сервисы. Организация также работает над системой отслеживания подозрительных операций для повышения безопасности.

В ближайшие годы НСПК будет продолжать развивать свои технологии и улучшать клиентский опыт, оставаясь открытой для новых идей и решений.

Источник: ТАСС.