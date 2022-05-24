ЦБ РФ: владельцы банковских карт с 23 мая получили новую возможность оплаты

С 23 мая россияне могут расплачиваться за товары через новый способ оплаты. После ведения санкций россияне лишились возможности производить оплату за товары и услуги через встроенные в смартфоны платежные системы.

Новая платежная система разработана при поддержке Центробанка, она будет работать через Систему быстрых платежей.

Оплата со смартфона будет осуществляться по технологии NFC, главное чтобы банк, который обслуживает операцию, был подключен к СБП.

По словам первого зампреда Банка России Ольга Скоробогатова, СБП будет постоянно расширятся, чтобы платежной системой могли пользоваться все жители России.