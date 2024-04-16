Trust Wallet: еще одна уязвимость позволяет хакерам взломать iPhone через iMessage

Информация о критической уязвимости в iOS и связанным с ней рекомендациям по отключению iMessage была предоставлена в аккаунте Trust Wallet в социальной сети X.
Уязвимость позволяет взломать iPhone даже без взаимодействия с подозрительными ссылками. Apple уже осведомлена о проблеме и работает над патчем безопасности.
Пока ожидается обновление операционной системы, рекомендуется временно отключить iMessage для защиты устройства. Процесс отключения iMessage на iPhone прост:
Откройте «Настройки».
Выберите раздел «Сообщения».
Найдите пункт «iMessage».
Передвиньте ползунок около пункта в неактивное положение.
Эти действия помогут обезопасить ваш iPhone от возможного взлома до выхода патча безопасности от Apple.