Trust Wallet: еще одна уязвимость позволяет хакерам взломать iPhone через iMessage

Информация о критической уязвимости в iOS и связанным с ней рекомендациям по отключению iMessage была предоставлена в аккаунте Trust Wallet в социальной сети X.

Уязвимость позволяет взломать iPhone даже без взаимодействия с подозрительными ссылками. Apple уже осведомлена о проблеме и работает над патчем безопасности.

Пока ожидается обновление операционной системы, рекомендуется временно отключить iMessage для защиты устройства. Процесс отключения iMessage на iPhone прост:

Откройте «Настройки».

Выберите раздел «Сообщения».

Найдите пункт «iMessage».

Передвиньте ползунок около пункта в неактивное положение.

Эти действия помогут обезопасить ваш iPhone от возможного взлома до выхода патча безопасности от Apple.