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«Триколор» намерен начать продажу устройств «умного дома»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Оператор спутникового телевидения «Триколор» планирует расширить свой ассортимент устройств, включая устройства «умного дома», которые будут предназначены для дачников. Компания собирается выпустить новые продукты под своим собственным брендом.

В рамках этого плана, «Триколор» сосредоточится на устройствах связи, таких как Wi-Fi-роутеры, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth. Они будут предназначены для обеспечения надежного подключения к интернету.

Кроме того, компания предложит уличные mesh-роутеры, которые позволят расширить зону Wi-Fi на улице, а также усилители сотовой связи для загородных домов.

«Триколор» также планирует расширить свою линейку устройств «умного дома», которые смогут работать даже без интернета, используя Wi-Fi-роутер. Эти устройства будут обладать простотой в установке и использовании, а также смогут быть зарегистрированы с помощью «Триколор-id».

В долгосрочной перспективе «Триколор» планирует предложить ещё больше товаров, включая бытовую технику, садовое освещение, спортивные товары и медицинское оборудование.

Целью компании является предоставление широкого спектра устройств, которые будут удовлетворять различным потребностям пользователей и обеспечивать удобство в установке и использовании.

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