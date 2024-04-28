«Триколор» намерен начать продажу устройств «умного дома»

Оператор спутникового телевидения «Триколор» планирует расширить свой ассортимент устройств, включая устройства «умного дома», которые будут предназначены для дачников. Компания собирается выпустить новые продукты под своим собственным брендом.

В рамках этого плана, «Триколор» сосредоточится на устройствах связи, таких как Wi-Fi-роутеры, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth. Они будут предназначены для обеспечения надежного подключения к интернету.

Кроме того, компания предложит уличные mesh-роутеры, которые позволят расширить зону Wi-Fi на улице, а также усилители сотовой связи для загородных домов.

«Триколор» также планирует расширить свою линейку устройств «умного дома», которые смогут работать даже без интернета, используя Wi-Fi-роутер. Эти устройства будут обладать простотой в установке и использовании, а также смогут быть зарегистрированы с помощью «Триколор-id».

В долгосрочной перспективе «Триколор» планирует предложить ещё больше товаров, включая бытовую технику, садовое освещение, спортивные товары и медицинское оборудование.

Целью компании является предоставление широкого спектра устройств, которые будут удовлетворять различным потребностям пользователей и обеспечивать удобство в установке и использовании.