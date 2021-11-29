Три флагмана ZTE на базе Snapdragon 8 Gen 1 находится в разработке

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, скорее всего, будет названием премиального мобильного чипа от компании, поскольку она анонсировала новый шаблон именования для своих чипов. В преддверии официального объявления 30 ноября об изменении названия линейки Qualcomm Snapdragon и презентации ее новых чипов слухи о дебютных устройствах продолжают распространяться. Утверждается, что три будущих премиальных смартфона ZTE будут работать на новом чипсете Snapdragon 8 Gen 1.

Xiaomi и Motorola были одними из других OEM-производителей, которые, как упоминалось, использовали новый чипсет в своих моделях. По слухам, высокопроизводительный Snapdragon 8 Gen 1 будет использоваться в грядущей линейке игровых смартфонов ZTE — nubia Red Magic 7 и Red Magic 7 Pro, а также Nubia Z40. Хотя источник утечки полностью не указан, мы не можем подтвердить в настоящее время, другие ключевые детали, относящиеся к этим моделям, по слухам, работают на чипе Snapdragon 8 Gen 1.

Официальное объявление от самой Qualcomm или от самого производителя смартфонов прояснит все сомнения и неуверенность относительно дебюта чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Также неясно, когда эти модели появятся на рынке и их цены. Мероприятие Qualcomm 30 ноября осветит по крайней мере некоторые из этих деталей.