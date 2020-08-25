Третьего сентября Huawei представит ряд своих новых устройств

Меню
Поиск

USD/RUB: 74.42 EUR/RUB: 87.9 BTC/USD: 8756.9

25 сентября : вторник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Третьего сентября Huawei представит ряд своих новых устройств

25.08.2020 21:03

Китайский гигант Huawei объявил, что 3 сентября во время выставки IFA 2020 в Берлине компания проведет пресс-конференцию. Хотя компания не сообщила, что планирует анонсировать, все знают, чего ожидать.

В новом отчете утверждается, что на мероприятии, наряду с флагманскими смартфонами серии Huawei Mate40, компания также, как ожидается, представит последний флагманский чипсет Kirin 9000, который также может стать последней флагманской SoC для смартфонов от компании.

Третьего сентября Huawei представит ряд своих новых устройств

Предстоящий Huawei HiSilicon Kirin 9000 производится TSMC с использованием 5-нм узлового процесса. Он может стать первым в мире 5-нм чипсетом, опередив аналогичный чипсет от Qualcomm и Apple. Еще неизвестно, каковы особенности Kirin 9000 SoC и как он выделяется среди других флагманских предложений.

Что касается серии Huawei Mate40, ожидается, что компания выпустит три смартфона в линейке с номерами моделей OCE-AN00, NOH-AN00 и NOP-AN00. Говорят, что Mate40 имеет 6,5-дюймовый дисплей FHD +, а модель Pro имеет 6,78-дюймовый экран QHD +. Телефоны будут работать под управлением операционной системы Android и поддерживать подключение 5G.

Третьего сентября Huawei представит ряд своих новых устройств

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги