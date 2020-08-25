Третьего сентября Huawei представит ряд своих новых устройств

Китайский гигант Huawei объявил, что 3 сентября во время выставки IFA 2020 в Берлине компания проведет пресс-конференцию. Хотя компания не сообщила, что планирует анонсировать, все знают, чего ожидать.

В новом отчете утверждается, что на мероприятии, наряду с флагманскими смартфонами серии Huawei Mate40, компания также, как ожидается, представит последний флагманский чипсет Kirin 9000, который также может стать последней флагманской SoC для смартфонов от компании.

Предстоящий Huawei HiSilicon Kirin 9000 производится TSMC с использованием 5-нм узлового процесса. Он может стать первым в мире 5-нм чипсетом, опередив аналогичный чипсет от Qualcomm и Apple. Еще неизвестно, каковы особенности Kirin 9000 SoC и как он выделяется среди других флагманских предложений.

Что касается серии Huawei Mate40, ожидается, что компания выпустит три смартфона в линейке с номерами моделей OCE-AN00, NOH-AN00 и NOP-AN00. Говорят, что Mate40 имеет 6,5-дюймовый дисплей FHD +, а модель Pro имеет 6,78-дюймовый экран QHD +. Телефоны будут работать под управлением операционной системы Android и поддерживать подключение 5G.