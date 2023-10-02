Треть опрошенных жителей РФ сталкивались с мошенническими клонами приложений банков

Результаты исследования, проведенного ITFB Group, показывают, что около трети российских граждан сталкивались с мошенническими клонами банковских приложений, причем 4% из них понесли финансовые потери. Опрос был проведен в период с 18 августа по 28 сентября и включал в себя почти 2,5 тысячи участников.

Компания ITFB Group отмечает, что после введения санкций против российских банков и удаления их приложений из маркетов мобильных устройств, количество мошеннических клонов банковских приложений, распространяемых через различные каналы, значительно возросло. В связи с этим 42% опрошенных респондентов предпочитают хранить на своих банковских картах небольшую сумму денег, а 9% полностью вытягивают все средства.

Тем не менее, каждый пятый опрошенный (22%) хранит все свои деньги на карте, но предпочитает установить ограничения на снятие наличных или суммы переводов в определенный период (такие как суточные, недельные или месячные лимиты).

Участники опроса, столкнувшиеся с мошенническими клонами банковских приложений, сообщили, что мошенники распространяют ссылки через мессенджеры, социальные сети и электронную почту (44%), а также осуществляют звонки по телефону, пытаясь убедить людей установить «обновленную» версию банковского приложения (35%). 12% респондентов обнаружили фейковое программное обеспечение на маркетплейсах мобильных устройств, а еще 9% случайно перешли на фишинговые сайты.

Никита Бородкин, руководитель отдела iOS-разработки в департаменте мобильной разработки ITFB Group, указывает, что мошеннические клоны банковских приложений максимально приближены к официальным версиям.

Они используют официальный дизайн бренда и изображения банковских карт. Мошенники широко применяют социальную инженерию и убеждают пользователей установить приложение через социальные сети, мессенджеры и телефонные звонки.

Он приводит примеры фейковых приложений, таких как «Сбер 2.0» и «Поддержка Сбербанка», которые никак не связаны с банком и маскируют вредоносное программное обеспечение, предоставляющее мошенникам удаленный доступ к устройству. Визуально эти клонированные приложения полностью имитируют официальные версии.

Источник: ТАСС.