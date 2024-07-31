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Треш-стримы официально запретили в России

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Госдума России приняла законопроект, запрещающий трансляции треш-контента (треш-стримы) в стране.

Так называемые треш-стримы — это онлайн-видео, содержащие изображения насилия, жестокости, издевательств ради привлечения внимания и зарабатывания донатов.

Согласно закону, такой контент будут удалять из социальных сетей. Лицам, занимающимся организацией трансляций, грозят штрафы до 1 млн рублей и изъятие оборудования.

Факт ведения треш-стримов теперь квалифицируется как отягчающее обстоятельство по ряду статей Уголовного кодекса.

Законопроект приняли в двух чтениях 30 июля по инициативе депутатов, которых беспокоили многочисленные жалобы граждан в связи с распространением опасного контента, особенно среди детей.

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