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TrendForce: Apple Watch Ultra 2026 года оснастят увеличенным на 10% экраном

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В новом отчете аналитической фирмы TrendForce старший вице-президент компании по исследованиям, Эрик Чиу, заявил, что следующее поколение Apple Watch будет иметь увеличенный экран типа Micro LED.

По его прогнозам, размер экрана будет больше, чем у текущих моделей Apple Watch Ultra, примерно на 10%, что соответствует диагонали около 2,12 дюймов.

Для производства экранов Micro LED Apple будет иметь двух ключевых поставщиков: немецкую компанию ams OSRAM, специализирующуюся на светодиодах нового типа, размером менее 10×10 мкм, и LG Display, которая будет отвечать за производство дополнительных компонентов для экранов.

Переход на технологию Micro LED позволит Apple существенно сократить затраты на дисплеи для часов. По прогнозам, в 2026 году стоимость одной матрицы составит около 120 долларов, что в 2,5-3 раза дешевле, чем текущая стоимость OLED-панелей.

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