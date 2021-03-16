Трехлетние смартфоны бренда Huawei получат Harmony OS

Ранее предполагалось, что Harmony OS получат только новые смартфоны Huawei, но по последней информации фирменную операционную систему установят даже на смартфоны трехлетней давности.

Huawei намерена Harmony OS начать устанавливать на аппараты, разработанные на базе процессоров Kirin 710, Kirin 810, Kirin 820, Kirin 820E, Kirin 980, Kirin 990, Kirin 985 и Kirin 9000. В общей сложности Harmony OS получит около 200 млн смартфонов.

Недавно было сказано, что Harmony OS на флагманских устройствам китайской компании появятся в апреле.

Позже фирменная операционная система начнет распространяться на смартфоны с процессорами старше платформы Kirin 710.

Сколько времени займет обновление на Harmony OS пока известно, но после окончательного развёртывания ОС у компании появится большая база пользователей, а это дополнительно привлечет разработчиков и позволит дальше развивать платформу.