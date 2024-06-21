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Требования к мобильным операционным системам хотят ужесточить в РФ

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Министерство промышленности и торговли предлагает ужесточить правила для включения мобильных систем в список российского программного обеспечения.

Требования к мобильным операционным системам хотят ужесточить в РФ

Они хотят более тщательно проверять мобильные операционные системы и сосредоточиться на защищенных российских ОС. Их цель — угроза информационной безопасности и контроль над использованными технологиями.

Требования будут применяться к операционным системам, используемым в критической информационной инфраструктуре и государственным нуждам.

Эта инициатива вызывает интерес у разработчиков программного обеспечения, и, возможно, она будет обсуждаться на платформе разработчиков программных продуктов. «Ростелеком» поддерживает инициативу из-за правовых источников излучения системы включения на базе AndroidOpen Source Project (AOSP).

Однако некоторые эксперты предупреждают о возможных проблемах и ограничениях для российских операционных систем на базе AOSP.

Разработчики также отмечают, что российские ОС часто содержат иностранные компоненты, и полностью избавиться от них будет сложно. Они предлагают найти компромиссное решение для этой ситуации.

Кроме того, участники исследования высказывают опасения относительно закрытости разработки AOSP компании Google и ее контроля над ОС, которые собраны на основе ее решений. Некоторые считают, что есть риск потерять контроль над кодом и лицензией, если иностранный правообладатель изменит условия использования.

Источник: РБК.

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