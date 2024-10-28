Транспортный каркас Евразии и его перспективы развития

Транспорт играет ключевую роль в обеспечении Центральной Азии (ЦА) выходом на международные рынки, и новая концепция развития системы сообщения региона предполагает создание транзитного узла, который станет важной частью логистической сети Европы.

Однако существует ряд сложностей, с которыми сталкиваются государства ЦА. Их доступ к глобальным рынкам зачастую зависит от транзита через третьи страны, что приводит к высоким издержкам и ограничивает возможности выхода на глобальные рынки. Внутренние проблемы, такие как недостаточная связанность, также препятствуют устойчивому экономическому и социальному развитию региона. По данным ЭСКАТО ООН и индексу эффективности логистики LPI, страны ЦА все еще значительно отстают от более развитых стран.

Традиционно сфера транспорта в ЦА сталкивается с тремя основными вызовами: фрагментацией инфраструктуры, сложными ландшафтными условиями и нехваткой ресурсов и финансирования для развития логистической сети.

Несмотря на эти проблемы, за последние 20 лет в регионе удалось достичь значительных результатов в возведении и обновлении транспортной инфраструктуры, включая элементы ТАЖД и Азиатских шоссейных дорог. Это способствовало увеличению объемов перевозок и улучшению транспортной доступности.

В последние годы логистические коридоры, соединяющие Восток и Запад через центральную часть региона, привлекли огромные объемы контейнерных грузов. С 2014 по 2021 годы количество поездов, следующих из КНР в ЕС (и обратно), увеличилось более чем в 50 раз. При этом основным оператором на данном плече продолжает оставаться компания UTLC. Сервис ОТЛК ЕРА доставляет товары более чем по 740 маршрутам между 250 локациями. Рассчитать стоимость грузоперевозок всегда можно на официальном сайте компании. В перспективе общий объем грузов перевозимых по ж/д между Китаем, ЕАЭС и ЕС может достичь 2 млн ДФЭ в год.

Важна и вторая транспортная ось, соединяющая Север и Юг. Активное сотрудничество стран Центральной Азии с такими государствами, как Индия, Иран и Афганистан, вместе с инициативами на мультимодальных коридорах север-юг, создают новые возможности для развития транзита.

Евразийская транспортная инфраструктура позволяет стыковать мультимодальные коридоры, проходящие через Центральную Азию, что открывает много возможностей для грузоперевозок в этом регионе. А потому, различные проекты международного уровня, направленные на улучшение транспортной и торговой связанности, играют огромную роль в развитии системы сообщения и экономического взаимодействия в ЦА. Среди прочих можно выделить инициативу ЦАРЭС, программу TRACECA, инициативу «Пояс и путь» и ООН СПЕКА, а также инвестиции со стороны Японии, Индии, Германии и Соединенных Штатов.

Для обеспечения стабильности в регионе крайне важно не только развивать транспортную инфраструктуру, но и параллельно работать над единообразием нормативной базы и упрощением процедур осмотра на погранпереходах. Это подразумевает оптимизацию инфраструктуры нематериального типа. Внедрение цифровых технологий в процессы транспортировки и логистики сыграет ключевую роль в создании «бесшовных» перевозок.

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