Трафик YouTube в России с августа снизился вдвое

С августа 2024 года российский трафик YouTube снизился вдвое, что подтвердили хостинги. Генеральный директор компании CDN Video Ярослав Городецкий сообщил, что трафик упал на 50% из-за проблем с работой сервиса.

Аудитория YouTube разделилась, и многие пользователи перешли на альтернативные платформы. 39% трафика ушло на VK Video, 17% на Яндекс, по 8% на RuTube и «Иви», а 6% на Okko, передает РБК.

22% пользователей ждут новых платформ, которые смогут предложить интересный контент и качественный сервис. При этом многие продолжают использовать западные аналоги YouTube через VPN, что, по словам Городецкого, является неудобным решением.

Также он отметил, что в абсолютных значениях трафик вырос у Okko на 50%, у RuTube на 43,8%, у VK Video на 35%, у «Иви» на 30,4%, а у Яндекса на 21,4%.