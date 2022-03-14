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TP-Link призналась, что передает весь трафик маршрутизаторов третьей стороне

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Огромное количество данных маршрутизатор TP-Link Archer AX3000 направляли на серверы Avira SafeThings.

Как написал пользователь Reddit под ником ArmoredCavalry, за сутки роутер сделал более 80 000 запросов.

После подробного анализа пользователь заметил, что весь трафик на анализ отправляется по адресу safethings.avira.com.

Аналогичную ситуацию зафиксировали и пользователи ресурса XDA, которые описывали работу TP-Link Deco X68.

Последний также весь трафик отправлял на анализ, даже если все службы отключены.

Стоит отметить, что TP-Link давно сотрудничает с Avira. Эта компания предлагает различные решения для веб-безопасности, но компания TP-Link не предупреждала пользователей, что при всех отключенных службах трафик все равно будет направляться на серверы Avira SafeThings.

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