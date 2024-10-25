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TP-Link анонсировала новые и дешевые роутеры с поддержкой Wi-Fi 7

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TP-Link представила два новых роутера, которые поддерживают стандарт Wi-Fi 7 и могут работать в Mesh-сетях.

TP-Link анонсировала новые и дешевые роутеры с поддержкой Wi-Fi 7

Модель начального уровня Archer BE220 стоит $99 и предлагает гигабитные LAN-порты с хорошей пропускной способностью, в то время как более мощный роутер Archer BE7200 предназначен для более высоких сетевых нагрузок.

Archer BE220 оснащён тремя внутренними антеннами и обеспечивает скорость до 2882 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 688 Мбит/с в 2,4 ГГц. Устройство включает утилиты HomeShield для защиты от сетевых угроз и EasyMesh для упрощённой настройки Mesh-сетей. На корпусе находятся гигабитный WAN-порт и четыре LAN-порта, а размеры роутера составляют 170 x 155 x 52,5 мм.

TP-Link анонсировала новые и дешевые роутеры с поддержкой Wi-Fi 7

Модель Archer BE7200 предлагает ещё более высокую пропускную способность — до 5764 Мбит/с на 5 ГГц и 1376 Мбит/с на 2,4 ГГц.

Она оснащена WAN и LAN-портами с пропускной способностью 10 и 2,5 Гбит/с, а также тремя гигабитными LAN-разъёмами. Размеры этого устройства составляют 200 x 176 x 55 мм, а стоимость — $169.

TP-Link анонсировала новые и дешевые роутеры с поддержкой Wi-Fi 7

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