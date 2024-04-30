Toshiba сделала 100-дюймовый смарт-телевизор с mini-LED-экраном за 444 тыс. рублей

Компания Toshiba представила новую серию телевизоров Z700NF, которая включает четыре модели с диагональю экрана до 100 дюймов.

Особенностью этих новинок является применение яркого экрана mini-LED и поддержка современных технологий для улучшения качества изображения, а также специального режима для просмотра фильмов.

Телевизоры Toshiba Z700NF оснащены экранами mini-LED диагональю 65, 75, 85 или 100 дюймов с высокой пиковой яркостью до 1300 нит, контрастом 12 000 000:1 и охватом цветового пространства DCI-P3 на уровне 95%.

Благодаря технологии Picture Engine Pro и специальному алгоритму калибровки цвета, можно достичь точной настройки цветов и других ключевых параметров изображения.

Аудиосистема телевизоров включает семь динамиков (пять у модели с диагональю 65 дюймов). Для просмотра фильмов предусмотрен специальный режим, который соответствует исходным характеристикам оригинального фильма, включая частоту кадров, соотношение сторон, цвет и контрастность. В качестве источника сигнала можно использовать как USB-накопитель, так и NAS-хранилище.

Цены на телевизоры Toshiba Z700NF в Китае варьируются от 1169 до 4832 долларов, а этот от 107 тыс. до 444 тыс. рублей.