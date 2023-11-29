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Toshiba рассказала про способную заряжаться до 80% за пять минут батарею

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Компания Toshiba официально объявила о разработке нового литий-ионного аккумулятора, который не требует использования металлического кобальта. За результатами проведенных испытаний стало известно, что данный аккумулятор способен заряжаться на 80% всего за 5 минут. Планы компании включают внедрение данной технологии к 2028 году. Представители Toshiba акцентировали внимание на нескольких ключевых особенностях новой батареи, в том числе на быстрой скорости зарядки и долговечности, при которой сохраняется емкость аккумулятора на уровне 99,2% после 100 циклов зарядки.

Один из высокопоставленных научных сотрудников Toshiba, Ясухиро Харада, подчеркнул, что для использования аккумуляторов в автомобилях необходимы батареи с емкостью 50 или 100 ампер-часов (Ач), и для достижения этой цели требуется увеличить емкость батареи. Кобальт широко применяется в катодных материалах для литий-ионных аккумуляторов, и его спрос растет. Однако неравномерное распределение ресурсов среди стран-производителей приводит к проблемам с поставками, нестабильности цепочек поставок и увеличению затрат. Эксперты также предупреждают о возможных экологических проблемах, связанных с добычей и производством кобальта, таких как загрязнение почвы и воды.

Одним из преимуществ новых батарей является их более низкая стоимость благодаря меньшему содержанию никеля, цены на который стремительно растут. В случае успешного внедрения данной технологии, она может стать значимым активом для компании Toshiba в области литий-ионных аккумуляторов, наравне с уже существующей технологией SCiB (Super Charge ion Battery).

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