Toshiba анонсировала устройство Jimucon SJ-9500, которое объединяет компьютер и матричный принтер

Японская компания Toshiba анонсировала новое устройство Jimucon SJ-9500, которое объединяет в себе компьютер и матричный принтер. Это универсальное решение предназначено для офисной работы, позволяя редактировать тексты, вносить дизайнерские правки и сразу печатать готовые материалы.

Jimucon SJ-9500 оснащён сенсорным пером, клавиатурой и DVD-приводом. Устройство имеет стандартные офисные характеристики: два накопителя по 240 ГБ, 8 ГБ оперативной памяти и неуточнённый процессор. Видеокарта в данном случае не предусмотрена, так как устройство ориентировано на офисные задачи.

На передней панели расположился 15-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 1024×768 пикселей. На задней стороне устройства имеются 6 портов USB, разъемы Gigabit Ethernet и DisplayPort, что позволяет подключать периферийные устройства, такие как сканеры штрих-кодов и дополнительные мониторы.

Jimucon SJ-9500 также оборудован встроенным источником питания, который обеспечивает дополнительное три минуты работы, что поможет завершить задачи в случае внезапного отключения электричества.

Кроме того, Toshiba продолжает развивать свои технологии, в 2024 году компания представила батареи для электробусов, которые заряжаются до 80% всего за 10 минут, а также новые жесткие диски на 32 ТБ.