Realme недавно подала новую заявку на регистрацию товарного знака. Это для технологии MagDart, которая может быть собственной версией технологии беспроводной быстрой зарядки Apple MagSafe компании.

Для тех, кто не знает, MagSafe впервые был представлен в iPhone с серией iPhone 12 в прошлом году. Это технология зарядки, которая по существу прикрепляется к задней части устройства для зарядки iPhone с помощью магнитов, которые расположены под задней панелью телефона. Таким образом, китайский производитель смартфонов может работать над собственной версией этой технологии. Эта заявка на регистрацию товарного знака была подана в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза и впервые была замечена специалистом Мукулом Шармой, который раскрыл название этой будущей технологии.

Глядя на описание этой торговой марки, становится ясно, что Realme работает над новым решением для зарядки. Однако более тонкие детали, касающиеся этой технологии зарядки, все еще неизвестны, которая, похоже, похожа на решение Apple MagSafe. На данный момент компания еще не сделала никаких официальных заявлений относительно этой технологии. Итак, у нас нет возможности узнать, действительно ли поставщик работает над таким моментом или просто покрывает все основания.

Источник — Astera.