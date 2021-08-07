Топовый смартфон Xiaomi Mi Mix 4 не выйдет за пределы Китая

PR-менеджер компании заявил, что топовый смартфон Xiaomi Mi Mix 4 не появится за пределами китайского рынка.

Об этом Агаты Тан (PR-менеджер Xiaomi) написала пользователю, который к ней обратился с соответствующим вопросом.

Стоит отметить, что в ответе было указано, что пока в планах производителя нет задачи вывести Mi Mix 4 на глобальный рынок, но со временем все может измениться.

Напомним, Xiaomi Mi Mix всегда был очень популярной серией, но последний аппарат — Mi Mix 3 5G был представлен еще на выставке Mobile World Congress 2019 и с того времени серия не получала продолжения.

Недавно руководитель компании Xaomi Лэй Цзюнь в своем официальном аккаунте в социальной сети Weibo показал тизер Xiaomi Mi Mix 4.

Позже авторитетный инсайдер Ice Universe сообщил, что этот смартфон получит лучшую на рынке подэкранную камеру.