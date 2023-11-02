Топовую модификацию нового MacBook Pro оценили в РФ в 660 тыс. рублей

Недавно прошла презентация новых ноутбуков MacBook Pro и компьютеров iMac от Apple, работающих на чипах M3. Известно, что российским поклонникам Apple придется потратить не менее 200 000 рублей, чтобы приобрести самый мощный ноутбук.

Первыми цены на новые компьютеры были раскрыты компанией «СДЭК.Shopping». Другие магазины пока не разместили информацию о ценах на эти новинки, но на сайте «restore» уже представлены модели MacBook, хотя без указания цен.

Вот некоторые цены на ноутбуки и компьютеры с чипами M3 в России:

MacBook Pro 2023:

14-дюймовый, M3, 8+512 ГБ — 206 586 рублей;

14-дюймовый, M3, 8+1000 ГБ — 221 547 рублей;

14-дюймовый, M3 Pro, 18+512 ГБ — 259 143 рубля;

14-дюймовый, M3 Max, 36+1000 ГБ — 422 448 рублей;

16-дюймовый, M3 Pro, 18+512 ГБ — 327 187 рубля;

16-дюймовый, M3 Pro, 36+512 ГБ — 381 622 рубля;

16-дюймовый, M3 Max, 48+1000 ГБ — 530 802 рубля.

iMac 2023:

8+256 ГБ — 168 691 рубль;

8+512 ГБ — 219 597 рублей.

Согласно информации магазина, стоимость уже включает доставку из ОАЭ. Продажи начнутся 7 ноября, а сейчас доступен предзаказ. Ожидается, что доставка займет около 14 дней.

Таким образом, российские покупатели смогут получить новые компьютеры Apple не раньше конца ноября.