Топовая версия смартфона Redmi K40 серьезно подешевела в Китае

Производитель избавляется от складских запасов модели, чтобы начать заполнять освободившееся место моделью Redmi K50.

На китайском рынке топовая версия Redmi K40 теперь предлагается по цене 330 долларов, причем такой ценник выставили за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Специальное предложение пока действует только на площадке JD.com. Напомним, аппарат разработан на базе процессора Snapdragon 870, у которого установлен дисплей Samsung AMOLED E4 с диагональю 6,67 дюйма и аккумулятор на 4520 мАч.

Также смартфон может похвастаться 48 Мп основной камерой и частотой работы экрана 120 Гц.