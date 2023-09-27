Xiaomi представила пароварку Mijia Smart Electric Steamer 12L за 35 долларов

Компания Xiaomi представила новейшую электрическую пароварку Mijia Smart Electric Steamer с мощностью 1500 Вт. Утверждается, что в ней за 10-25 минут можно приготовить вкусную и полезную пищу.

Устройство поддерживает функции паровой термической обработки, тушения, медленной варки и ферментации, чего достаточно для пользователей. Объем двухуровневого пространства для приготовления на пару и тушения без переноса запахов составляет 12 литров.

Пароварка поддерживает отсрочку варки на 24 часа и автоматическое поддержание тепла в течение 8 часов. Управлением с ней можно осуществлять удаленно через приложение Mijia, предлагающее 50 рецептов.

Устройство оснащено интеллектуальной ручкой с небольшим, но информативным дисплеем, для контроля режимов, времени и других параметров, а также напоминаний о нехватке воды. Имеется датчик контроля температуры для предотвращения высыхания и пригорания пищи. Стоимость Mijia Smart Electric Steamer составляет всего 35 долларов.