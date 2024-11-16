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Компания Redmi сменила свой логотип

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Известный во всем мире, а также популярный в России бренд Redmi сменил свой логотип.

Redmi объявил о смене названия на более смелое — с 15 ноября 2024 года он будет писаться заглавными буквами как «REDMI». Это изменение символизирует новое начало для компании.

Изначально Redmi назывался Hongmi и был представлен в Китае под названием Red Rice, но для выхода на международный рынок в 2019 году Xiaomi решила переименовать его в Redmi.

Позже суббренд бюджетных смартфонов был выделен в отдельную компанию, это произошло с выходом модели Redmi Note 7. Теперь Redmi будет представлен на международном рынке с заглавными буквами.

Смена названия может быть связана с желанием Xiaomi обновить бренд и сохранить его популярность. За годы существования Redmi расширился, начав выпускать не только смартфоны, но и планшеты, телевизоры и другую электронику.

Новая идентичность «REDMI» подчеркивает надежность и привлекательность широкой продуктовой линейки.
Новое название уже появилось в официальном аккаунте Redmi на Weibo и на сайте Xiaomi. Компания также зарегистрировала торговую марку «REDMI», чтобы защитить новое название и избежать возможных нарушений.

 

 

Источник: xiaomitime

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