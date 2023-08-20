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Топ-менеджер Xiaomi Лэй Цзюнь протестировал первый электрокар Xiaomi MS11

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Генеральный директор Xiaomi, Лэй Цзюнь, и руководитель бренда Redmi, Лу Вэйбин, проводят тестирование первого электромобиля компании Xiaomi на дорогах в регионе Синьцзян в Китае. На дорогах этого региона были замечены четыре электромобиля Xiaomi MS11. Обе высокопоставленные личности также опубликовали фотографии, сделанные в этом регионе, на своих страницах в социальной сети Weibo.

Топ-менеджер Xiaomi Лэй Цзюнь протестировал первый электрокар Xiaomi MS11

По мнению пользователей, это указывает на то, что топ-менеджеры Xiaomi участвуют в тестировании своих электромобилей на дорогах. На одной из опубликованных фотографий видно несколько руководителей компании, а также баннер с китайским словом «электромобиль».

Планируется, что полноценная презентация электромобиля Xiaomi MS11 состоится в первом квартале 2024 года. Компания также предполагает, что смартфоны Xiaomi смогут взаимодействовать с их автомобилями для выполнения дополнительных функций.

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