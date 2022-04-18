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Топ-менеджер Gett запустил в РФ аналог Google Play – RuMarket

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Магазин приложений для российских пользователей создал генеральный директор подразделения Gett.

Программа получила название RuMarket и является аналогом Google Play, который решили создать после прекращения поддержки Visa, Mastercard и Мир россиян компанией Google.

На старте запуска проекта в магазине приложений есть около 20 программ, и в их числе есть мобильные приложения «ВТБ онлайн», «Промсвязьбанк» и «Альфа-банк».

Первая версия магазина приложений является бесплатной для пользователей и разработчиков. В дальнейшем планируют расширять функционал, внедряя монетизацию и систему рейтингов.

Объем инвестиций в проект составляет около 100 млн рублей до полной окупаемости, но в них не входят продвижение и реклама.

Магазин приложений был создан Анатолием Сморгонским, который является предпринимателем и гендиректором Gett в РФ. Кроме этого, инвесторами является еще и группа других людей, чьи имена не раскрывают.

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