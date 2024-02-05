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Топ-менеджер Apple рассказал, что установка приложений в обход App Store связана с риском

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Фил Шиллер выразил серьезную озабоченность возможными изменениями в App Store и на iPhone в связи с новыми правилами ЕС, которые могут позволить установку сторонних магазинов приложений.

Он признал, что это расширит возможности разработчиков, но подчеркнул потенциальные риски для безопасности и конфиденциальности пользователей.
Шиллер отметил, что новые правила создают дополнительные возможности, но и вводят новые риски, так как через сторонние магазины на iPhone может попасть ранее ограниченный контент.

В настоящее время App Store Apple имеет строгие требования к контенту для защиты пользователей. Однако другие платформы могут не следовать таким стандартам, увеличивая риск.

Шиллер подчеркнул, что Apple много лет работает с семьями и правительствами для защиты от вредоносного контента, но эти правила не будут применимы к сторонним магазинам. Это может увеличить вероятность столкновения с вредоносными приложениями.

Особую озабоченность вызывают приложения, доступные только в сторонних магазинах, поскольку пользователи будут вынуждены доверять незнакомым платформам.

Источник: ferra

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