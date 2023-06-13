Топ-менеджер Apple признался: новый Mac Pro не поддерживает видеокарты Nvidia и AMD

При этом в компьютерах имеется несколько разъёмов PCI Express, но для подключения видеокарт они не подойдут.

В беседе с зарубежными журналистами руководитель отдела разработки аппаратного обеспечения Apple Джон Тернус, ответил на вопросы. В том числе он сообщил, что действительно видеокарты Nvidia и AMD подключить к новому Mac Pro не получится.

Все дело в особенностях архитектуры, которая не поддерживает сторонние видеокарты.

Вместо этого, компания предлагает использовать интегрированный графический процессор, в котором используется унифицированная память до 192 ГБ. При этом наличие аж шести портов PCI Express позволяет использовать только сетевые карты или SSD-накопители.