ТОП-3 планера на неделю

Использовать планер на неделю предпочитают не только бизнесмены и руководители компаний, но и обычные студенты, домохозяйки. Современный ритм жизни настолько насыщен событиями и делами, что все запомнить сложно. В результате, случаются накладки, нарушаются сроки, прогорают проекты. Электронный планировщик позволяет грамотно планировать время.

Если решили установить такое приложение, но не можете выбрать подходящий вариант, скачайте один из представленных ниже органайзеров. Специально подобрали три сервиса, у которых самая большая аудитория.

LeaderTask

Российский планер на месяц, который сразу производит серьезное впечатление и настраивает на продуктивную работу. За лаконичным интерфейсом скрывается богатый набор инструментов. С их помощью можно планировать на различные временные отрезки, контролировать продуктивность сотрудников и оперативно распределять задания.

Преимущества LeaderTask:

списки с цветными выделениями, подпунктами, тегами;

функционал для общения с коллегами;

общая и персональная статистика;

быстрый поиск;

добавление файлов;

календарь;

уведомления и напоминания;

сортировка по приоритетам.

Ежедневник доступен не только формате online, но и офлайн. Все сделанные изменения вступят в силу сразу после подключения к интернету.

Доступен на таких платформах, как Windows, MacOS, Android, iOS. Бесплатная версия подходит для персонального планирования. Управление проектами и сотрудниками требует расширенного набора инструментов. Доступ к ним открывает один из платных пакетов.

TickTick

Такой планер предпочитают по многим причинам. Первостепенно, у него интуитивно понятный интерфейс, позволяющий даже далеким от таких программ пользователям оперативно разобраться с доступными инструментами. Позволяет не только составлять списки дел и заданий, но и отслеживать их выполнение. Система уведомлений согласно настройкам оповестит о сроках и установленных дедлайнах.

Преимущества TickTick:

группировка списков по заданным параметрам;

голосовой набор текста;

отправка уведомлений на почту и в социальные сети;

интеграция сторонних инструментов;

синхронизация с календарем.

Использовать такой planner можно на платформах Windows, MacOS, Android, iOS. Базовая версия бесплатная и для небольших проектов ее достаточно. Для масштабных целей потребуется оплатить платный вариант.

Trello

Еще один известный сервис для планирования. Зарекомендовал себя как полезный инструмент, позволяющий исключить хаос из собственной жизни. Принцип его работы построен по технологии канбан-досок. В процессе потребуется заполнять карточки, которые обладают различными настройками.

Преимущества Trello:

лаконичный дизайн;

установка дедлайнов;

настраиваемая система уведомлений;

готовые шаблоны.

Устанавливается на таких платформах, как Windows, MacOS, Android, iOS. Сразу готов к работе, в дополнительных настройках не нуждается. В базовом варианте идет бесплатно. Приобретать платный вариант целесообразно, если потребуется взаимодействовать с большим количеством пользователей.

Заключение

Представленные планировщики пригодятся каждому человеку. Они позволяют навести порядок в личных делах и на работе. Доступны бесплатно, устанавливаются быстро, сразу готовы к планированию.