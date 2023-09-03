TomsHardware: расходы на разработку 2-нм процессора составят более $700 млн

С начала появления транзисторов FinFET в 2014 году затраты на разработку микросхем значительно увеличились, особенно в связи с внедрением 7-нм и 5-нм технологических процессов. Компания International Business Strategies (IBS) опубликовала свою оценку затрат на создание 2-нм микросхем с использованием традиционных методов, и по ее данным, разработка большой 2-нм чипа обойдется в $725 миллионов.

IBS вычислила, что основную долю затрат, приближенно $314 миллионов, составляют расходы на разработку и отладку программного обеспечения для дизайна микросхем, а еще около $154 миллионов тратятся на верификацию. Эти цифры касаются разработки крупных 2-нм чипов компаниями, которые не имеют опыта в этой области и вынуждены начинать процесс с нуля.

В редких случаях стартапам удается разрабатывать большие проекты, но большинство молодых компаний ограничиваются более масштабными разработками. Чаще всего они используют лицензированные решения, что уменьшает объемы необходимой разработки и верификации. Конечно, у таких компаний нет ресурсов для инвестирования $724 миллионов в создание чипов или платформ.

Даже у крупных компаний с большим опытом, ресурсами и программным обеспечением требуются значительные инвестиции в разработку новых чипов и платформ. Например, Nvidia вкладывает многомиллионные или миллиардные суммы в создание новых продуктов, начиная с разработки микроархитектуры и заканчивая физической реализацией микросхем.

Экспертное мнение IBS подразумевает использование традиционных методов проектирования микросхем, без применения автоматизированных средств, основанных на искусственном интеллекте и других передовых программных решений. Тем не менее, это подчеркивает важность инструментов разработки микросхем с поддержкой ИИ от Ansys, Cadence и Synopsys и указывает на то, что в будущем создание передовых чипов без применения ИИ-программного обеспечения будет практически невозможно.