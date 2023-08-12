Tom’s Hardware: Intel замедлила свои процессоры по всему миру из-за уязвимости

Инженеры из компании Intel провели процесс замедления компьютеров по всему миру, предпринимая меры для устранения опасной уязвимости. Отчет об этом был опубликован в издании Tom’s Hardware.

Согласно информации, Intel признала уязвимость под названием CVE-2022-40982, известную также как Downfall. В результате разработано обновление, которое существенно снизило производительность процессоров бренда.

Ресурс Tom’s Hardware ссылается на экспертов издания Phoronix, специализирующегося на ОС Linux, которые провели тестирование и произвели сравнение производительности чипов. Исследование показало, что обновление могло уменьшить мощность компьютеров с процессорами Intel до 39 процентов.

Проанализировав результаты, можно отметить, что производительность Xeon Platinum 8380 и Xeon Gold 6226R снизилась на 6 процентов, в то время как процессор Cascade Lake упал на 33 процента, а Core i7-1165G7 — от 11 до 39 процентов в зависимости от проведенных тестов.

Эксперты отмечают, что хорошей новостью является тот факт, что изначально инженеры Intel предполагали, что производительность на некоторых устройствах может упасть до 50 процентов. В свете этой информации, пользователи сталкиваются с выбором — либо отказаться от обновления, которое исправляет уязвимость, либо установить его и пожертвовать некоторой частью безопасности.

В августе инженер Google Дэниел Могими обнародовал информацию о миллионах компьютеров с процессорами Intel, находящихся под угрозой из-за уязвимости. По его словам, злоумышленники могли бы использовать данную уязвимость для кражи паролей, личных сообщений, ключей шифрования и других конфиденциальных данных.