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Tom’s Hardware: Intel увольняет 140 сотрудников без объяснения причин

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Компания Intel, продолжая оптимизацию своей деятельности, планирует провести увольнения среди сотрудников отдела исследований и разработки в Калифорнии. По информации от Sacramento Inno, сокращения затронут 140 сотрудников компании в Калифорнии: 89 сотрудников на кампусе в Фолсоме и 51 в Сан-Хосе.

Сокращения коснутся различных классификаций должностей, включая инженеров и архитекторов. Например, среди уволенных будут инженеры по разработке программного обеспечения для графических процессоров, инженеры по разработке системного ПО, инженеры по разработке облачного ПО, инженеры по маркетингу продуктов и инженеры по разработке систем на чипе.

Кампус Intel в Фолсоме уже потерял значительное количество сотрудников только в текущем году, и это становится частью общей стратегии оптимизации компании. Однако Intel подтверждает свою приверженность развитию основных аспектов своего бизнеса, особенно производства, и планирует сохранить более 13 000 сотрудников в Калифорнии. Компания имеет производственные предприятия в разных штатах США, таких как Аризона, Орегон и Нью-Мексико.

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